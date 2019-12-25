На 13% подорожали комнаты в коммуналках Петербурга

Подобное жилье пользуется спросом у одиноких людей, разменявших свои квартиры по семейным обстоятельствам, или у молодых людей — они рассматривают комнату как стартовый капитал.

Комнаты в коммунальных квартирах Петербурга подорожали на 13,2%, до 3,05 млн рублей с начала текущего года. Об этом в понедельник, 15 августа, пишет ТАСС со ссылкой на исследование агентства "Мир квартир".

Примечательно, что именно в Северной столице представлено больше всего комнат на продажу – 7 тысяч. На втором месте расположился Екатеринбург, где продают 4 тысячи комнат. На третьем месте Москва: в столице на продажу выставили 3 тысячи комнат.

По словам экспертов, горожане приобретают комнаты, потому что не могут позволить небольшую квартиру или студию. Подобное жилье пользуется спросом у одиноких людей, разменявших свои квартиры по семейным обстоятельствам, или у молодых людей — они рассматривают комнату как стартовый капитал.

Ранее мы сообщали, что эксперты спрогнозировали ситуацию на петербургском рынке съемного жилья осенью. В среднем в Петербурге снять студию можно за 30-45 тысяч в месяц.

Фото: Piter.tv

