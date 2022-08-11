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Эксперты спрогнозировали ситуацию на петербургском рынке съемного жилья осенью
Сегодня, 15:14
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nastya960 Добавить в Яндекс.Новости

Эксперты спрогнозировали ситуацию на петербургском рынке съемного жилья осенью

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В среднем в Петербурге снять студию можно за 30-45 тысяч в месяц.

По мнению одного из экспертов, в конце августа – начале сентября спрос на долгосрочную аренду квартир вернется на дофевральский уровень.

Как отметила в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург" рантье Виктория Соболева, в среднем в Петербурге снять студию можно за 30-45 тысяч в месяц. Такая цена выше рыночной, так как в городе ажиотажный спрос на такое жилье. Однокомнатные квартиры сдают за 35 тысяч рублей и выше, двухкомнатные  – в районе 50 тысяч рублей. 

Как в свою очередь отметила ипотечный брокер Ольга Конзелевская, на данный момент средний доход населения немного упал, поэтому люди чаще выбирают съем квартиры, нежели покупку. 

Фото: Piter.tv

Теги: жилье, квартиры, недвижимость
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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