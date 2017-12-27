В Петербурге уничтожили несколько центнеров европейский продуктов

В Московском районе в ходе рейда были изъяты колбасы, консервы, сыры и йогурты.

В Петербурге более трехсот килограммов санкционных продуктов было уничтожено после проведения рейда на Южном рынке. Об этом 30 января сообщили в управлении Рссельхознадзором по городу и области.

Известно, что в двух торговых точках, расположенных на проспекте Юрия Гагарина, в ходе рейда были обнаружены и изъяты 355 килограммов рыбной, мясной и молочной продукции. Весь товар был произведен в странах Евросоюза. Всю еду было решено сжечь , а информацию о продавцах передали в правоохранительные органы.

Напомним, санкции на ввоз некоторых категорий продуктов из Европы вступили в силу в 2014 году. Запрет будет действовать до 31 декабря 2018 года.

Напомним, ранее в Петербурге уничтожили около 2 тонн украинских яблок.