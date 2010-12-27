В Петербурге уничтожили около 2 тонн украинских яблок

В Петербурге в продуктово-овощной оптовой базе нашли почти 2 тонны нелегального товара.

В Санкт-Петербурге 13 декабря пресс-служба Северо-Западного таможенного управления сообщила, что около 2 тонн были обнаружены в ходе проведенного неделю назад рейда. Таможенники искали запрещенную продукцию в фурах, которые разгружались на складах.

Однако все же удалось найти найти тару с запрещенкой. Там находились яблоки, которые производились в Украине. В результате фрукты были уничтожены, а арендаторы и владельцы складского помещения пытаются объяснить сотрудникам правоохранительных органов, откуда взялись две тонны нелегального товара.