В Петербурге уничтожили 400 килограммов яблок из Украины

В Санкт-Петербурге изъята партия яблок из Украины, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.
Сотрудники регионального Россельхознадзора и таможенники провели рейд на одном из складов, расположенных на оптовой овощебазе Калининского района.
Специалисты обнаружили и изъяли партию яблок из Украины, запрещенных к ввозу в Россию. Согласно маркировочным этикеткам на коробках, продукция предназначалась для продажи на территории Белоруссии. Фитосанитарные документы и сертификаты проверяющим органам не предоставили. Таким образом, 400 килограммов яблок были уничтожены.
Фото: ursn.spb.ru