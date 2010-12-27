В Петербурге уничтожили 400 килограммов яблок из Украины

В Санкт-Петербурге изъята партия яблок из Украины, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники регионального Россельхознадзора и таможенники провели рейд на одном из складов, расположенных на оптовой овощебазе Калининского района.

Специалисты обнаружили и изъяли партию яблок из Украины, запрещенных к ввозу в Россию. Согласно маркировочным этикеткам на коробках, продукция предназначалась для продажи на территории Белоруссии. Фитосанитарные документы и сертификаты проверяющим органам не предоставили. Таким образом, 400 килограммов яблок были уничтожены.