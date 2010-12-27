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В Петербурге уничтожили 400 килограммов яблок из Украины
Сегодня, 16:40
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Shdaria
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В Петербурге уничтожили 400 килограммов яблок из Украины

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В Петербурге уничтожили около полтонны украинских яблок.

В Санкт-Петербурге изъята партия яблок из Украины, об этом сообщает пресс-служба регионального управления Россельхознадзора.

Сотрудники регионального Россельхознадзора и таможенники провели рейд на одном из складов, расположенных на оптовой овощебазе Калининского района.
 
Специалисты обнаружили и изъяли партию яблок из Украины, запрещенных к ввозу в Россию. Согласно маркировочным этикеткам на коробках, продукция предназначалась для продажи на территории Белоруссии. Фитосанитарные документы и сертификаты проверяющим органам не предоставили. Таким образом, 400 килограммов яблок были уничтожены.
 
Фото: ursn.spb.ru
Теги: новости петербург , новости спб , уничтожили украинские яблоки
Категории: Картина дня Происшествия Лента новостей Новости СПб

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