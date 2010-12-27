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В Петербурге нашли тело заслуженного артиста России Михаила Романова
Сегодня, 16:03
1903
Alena_Zinovieva

В Петербурге нашли тело заслуженного артиста России Михаила Романова

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Труп лежал на тротуаре под окнами квартиры.

В воскресенье, 18 августа, в Петербурге нашли тело заслуженного артиста России, музыканта Михаила Романова. Об этом пишет "Пятый канал".

Жена Романова, находясь в квартире, услышала глухой удар за окном. Выглянув, она увидела лежачего на тротуаре мужа. Мужчине было 68 лет.

Сообщается, что Романов был вынужден уволиться из петербургской государственной консерватории имени Римского-Корсакова по состоянию здоровья. После этого у него началась затяжная депрессия. Перед смертью он не раз обращался за помощью к психиатрам.

Ранее мы писали, что умер народный артист Аскер Махмудов.

Фото: Old.conservatory.ru

Теги: консерватория, михаил романов, падение с высоты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

Обсуждение ( 1 )

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Аноним
Сегодня 16:34

Как мы любим в России всех грязью полить.Ну за чем?Семье и так больно..а тут ещё  пресса изощряется- к психиарту..депрессия.Вот лучше б до депрессии с ним как репортёры пообщались и поддержали.А *****..большого умения не надо.А поставьтке себя на место семьи..хотите такой славы?Эх вы..писаки((((((((((((((((((((

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