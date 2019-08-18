Умер народный артист Аскер Махмудов

Автору "Мадина" было 72 года.

На 73-м году жизни в Сочи скончался народный артист Северной Осетии, певец Аскер Махмудов. Об этом сообщили в Министерстве культуры республики.

Не стало Аскера Махмудова, заслуженного артиста Северо-Осетинской АССР, народного артиста Северной Осетии. Ему было 72 года,

- говорится в сообщении.

За свою карьеру Махмудов выпустил восемь сольных альбомов. Слушателям известны многие его композиции, включая "Город мой Орджоникидзе", "Мадина" и другие. Махмудов успел выступить с такими артистами, как Иосиф Кобзон, Владимир Высоцкий и Муслим Магомаев.

Певец также снялся в музыкальных фильмах "Алан", "Когда поют в Орджоникидзе", "Золотая свадьба".

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