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В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин
Сегодня, 9:11
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nastya960

В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин

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Последнее время он болел.

В ночь на вторник, 25 февраля, в Петербурге скончался известный коллекционер, автор проекта "Открытый музей" Валентин Носкин. Об этом в Facebook сообщил его знакомый Илья Вереск.

По словам Вереска, Носкин болел точно последние полгода. Но несмотря на это нелегкое время, в нем все равно было много энергии.

Илья Вереск добавил, что смерть коллекционера стали большой утратой для всего города.

Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-ом году жизни.

Фото: Facebook/Вереск Илья

 

Теги: валентин носкин, умер
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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