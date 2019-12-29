В Петербурге умер коллекционер Валентин Носкин

Последнее время он болел.

В ночь на вторник, 25 февраля, в Петербурге скончался известный коллекционер, автор проекта "Открытый музей" Валентин Носкин. Об этом в Facebook сообщил его знакомый Илья Вереск.

По словам Вереска, Носкин болел точно последние полгода. Но несмотря на это нелегкое время, в нем все равно было много энергии.

Илья Вереск добавил, что смерть коллекционера стали большой утратой для всего города.

Последний Маршал Советского Союза Дмитрий Язов скончался на 96-ом году жизни.

Фото: Facebook/Вереск Илья