В Мариинской больнице умер иллюстратор Касьян Швец

До последних дней он работал над иллюстрациями к учебнику для ульчей, который готовило издательство "Просвещение".

Один из старейших петербургских илюстраторов книг Касьян Швец, который первый проиллюстировал прозу Жоржа Сименона, скончался в 82 года. Об этом сообщил ТАСС внук Петр.

Дедушка скончался в Мариинской больнице после операции. До последних дней он работал над иллюстрациями к учебнику для ульчей, который готовило издательство "Просвещение". Он был великий труженик и работал, забывая о своем здоровье. Петр, внук художника

Всего Касьян Швец смог проиллюстрировать более 400 книг, от классических романов до учебной литературы. В его собрании мировая литература разных эпох - Теодор Драйзер, Джек Лондон, Александр Пушкин и другие. Он первым в России проиллюстрировал 30 томов сочинений Жоржа Сименона. Писатель даже оставил в 1985 году художнику автограф: "Моему талантливому иллюстратору с большой благодарностью".

К слову, отец Касьяна Швеца тоже был художником, только он работал на "Ленфильме". Прощание с художником пройдет в субботу, 8 августа, в крематории.

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Фото: Новости Беларуси/ ВК