В возрасте 57 лет умер актер сериала "Кадетство"

Причины смерти неизвестны.

Во вторник, 28 августа, во возрасте 57 лет скончался заслуженный артист России Сергей Таланов. Почему он умер, неизвестно. О смерти сообщается на официальной странице актера в Facebook.

Таланов известен жителям России по ролям в сериалах "Глухарь", "Кадетство" и "33 квадратных метра". Прощание с артистом состоится 31 августа в 11:30 по адресу Москва, улица Маршала Тимошенко, дом №25. В этом месте находится морг ЦКБ управления делами президента РФ.

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Фото: Facebook / Сергей Таланов