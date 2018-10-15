В Петербурге умер историк и археолог Лев Клейн

Профессор умер на 93-м году жизни.

В четверг, 7 ноября, в Петербурге на 93-м году жизни скончался историк, археолог и доктор исторических наук Лев Клейн. Об этом написал в своем Facebook публицист Николай Подосокорский.

Он отметил, что Клейн два десятилетия преподавал на кафедры археологии Ленинградского университета (сейчас СПбГУ). Профессор разрабатывал основы теоретической археологии, публиковал в СССР и на Западе работы, посвященные теории и историографии.

В 1981 году Клейна, преподававшего в ЛГУ, арестовали по обвинению в мужеложстве. Свои тюремные впечатления он опубликовал под псевдонимом "Лев Самойлов" в журнале "Нева". Затем вышла книга под названием "Перевернутый мир".

После освобождения в 1982 году Лев Клейн был лишен ученой степени и звания. Его не принимали на работу и не давали преподавать. Лишь в годы перестройки он начал преподавать за рубежом, после распада СССР стал профессором СПбГУ и до 1997 работал в Европейском университете, был одним из его основателей. После выхода на пенсию в 70-летнем возрасте Клейн продолжил преподавать в зарубежных университетах.

В 2010 году появилась книга "Трудно быть Клейном". В нем описана вся биография ученого. Через интервью разных лет, личную переписку передан вклад Клейна в науку.

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