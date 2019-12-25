В Петербурге умер легендарный адвокат Александр Афанасьев

Ветерану Ленинградской-Петербургской адвокатуры было 68 лет.

В минувший понедельник, 15 февраля, в Петербурге скончался адвокат Александр Афанасьев. Как рассказали в совете Адвокатской палаты города, 68-летний Афанасьев был ветераном Ленинградской-Петербургской адвокатуры. Известно, что адвокат умер после продолжительной болезни.

Александр Афанасьев почти полвека участвовал в значимых уголовных процессах, вызывавших общественный резонанс. Адвокат защищал экс-депутата Госдумы Михаила Глущенко, осужденного за организацию убийства политика Галины Старовойтовой, предпринимателя Михаила Мирилашвили, которому вменяли похищение двух бизнесменов, осужденного за крупные хищения экс-директора Центрального военно-морского музея Андрея Лялина.

Афанасьев награжден серебряной медалью имени Плевако, знаками отличия адвокатского сообщества. На его счету несколько титулов "Адвоката года", более 20 лет Афанасьев заведовал адвокатской коллегией №17.

Своим талантом защитника, преданностью профессии Александр Яковлевич заслужил непререкаемый авторитет среди коллег, уважение многочисленных доверителей и благодарность своих учеников. Адвокатская палата Петербурга

О времени и месте прощания с адвокатам сообщат дополнительно.

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Фото: apspb.ru