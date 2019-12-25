Каким запомнят Юрия Власова: заслуженный мастер спорта СССР умер в возрасте 85 лет

Точная причина смерти неизвестна.

Юрий Власов – причина смерти

Юрий Власов скончался утром 13 февраля, заявил "РБК Спорт" президент федерации тяжелой атлетики России Максим Агапитов. Агапитов отметил, что Юрий Власов - человек, который сделал огромный вклад в историю спорта и тяжелой атлетики. Также заявил, что Власов был не только примером для подражания как спортсмен, но и как писатель, и политик.

Генеральный секретарь федерации тяжелой атлетики России Александр Кишкин отметил ТАСС, что Власов прекрасно себя чувствовал накануне смерти.

Ирина, дочь Юрия Власова, рассказала нам о том, что для его родных смерть любимого человека стала огромным ударом, смерть была скоропостижной и неожиданной. Сегодня утром он был бодр и с удовольствием позавтракал, а потом случилась трагедия. Никто не ожидал, что так все случится, он год назад перенес операцию, но полностью восстановился после нее. Он ничем не болел в последнее время - ни простудными заболеваниями, ни ковидом заявил Кишкин.

На данный момент точная причина смерти неизвестна. Однако год назад спортсмен перенес тяжелую операцию.

Соболезнования родным и близким покойного выразил на своей странице в Instagram спортсмен Михаил Кокляев. Свои соболезнования также выразили Арнольд Шварценеггер, Торстен Тангер, знакомые и друзья Власова.

Когда и где пройдет прощание с Юрием Власовым

Прощание с олимпийским чемпионом предварительно запланировано на 16 февраля в храме Боткинской больницы в Москве.

Краткая биография Юрия Власова

Юрий Власов родился 5 декабря 1935 года в Макеевке Донецкой области. Отец спортсмена, Петр Власов был военным разведчиком и дипломатом, поэтому с юных лет Юрий Власов пошёл по стопам отца. В возрасте 18 лет окончил Саратовское суворовское училище, а в 1959 году окончил радиотехнический факультет Военно-воздушной инженерной академии им. Н.Е. Жуковского по специальности "инженер по авиационной радиосвязи".

Однако с юных лет Власов занимался спортом и с 1957 года входил в состав сборной СССР по тяжелой атлетике. За свою спортивную карьеру Власов был пятикратным чемпионом СССР, четырехкратным чемпионом мира, шестикратным чемпионом Европы, призером и чемпионом Олимпийских игр по тяжелой атлетике. В 1969 году спортсмен завершил спортивную карьеру, занявшись политикой и писательским делом.

Власов был дважды женат. С первой своей женой Натальей спортсмен познакомился во время занятий в спортзале ЦСКА. Однако брак закончился после смерти жены. Известно, что у супругов есть общая дочка. Спустя некоторое время Власов вновь женился, однако известно, что супруги жили в подмосковье и общих детей у них нет.

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Фото: Piter.TV; Википедия