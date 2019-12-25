В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге скончался 25-летний депутат от "Единой России" Андрей Горячков. Об этом сообщают в муниципалитете.
"Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным человеком. Всегда готовым прийти на помощь. Умел находить общий язык с людьми разного возраста!",
—сказано в сообщении.
По данным ведомства, Андрей Горячков скончался от сердечной недостаточности.
Ранее мы сообщали о том, что мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.
Фото:pixabay
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