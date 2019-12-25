Муниципалитет подтвердил смерть депутата от сердечной недостаточности.

В четверг, 13 февраля, стало известно о том, что в Петербурге скончался 25-летний депутат от "Единой России" Андрей Горячков. Об этом сообщают в муниципалитете.

"Он был ответственным, честным, порядочным, жизнерадостным, отзывчивым и прекрасным человеком. Всегда готовым прийти на помощь. Умел находить общий язык с людьми разного возраста!", —сказано в сообщении.

По данным ведомства, Андрей Горячков скончался от сердечной недостаточности.

Ранее мы сообщали о том, что мигрант совратил 12-летнюю школьницу в отеле Петербурга.

Фото:pixabay