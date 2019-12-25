Эксперты рассказали, как пандемия коронавируса сказалась на сфере бизнеса.

В Петербурге сократилось число бизнес-туристов. По данным экспертов компании "Аэроклуб", в этом году бизнесмены стали реже приобретать авиабилеты в Петербург. Показатели на 35% ниже по сравнению с результатами 2019 года.

При этом, согласно исследованию, стоимость билета бизнес-класса подорожала на 10%. Билет обойдётся бизнес-туристам в 67,5 тысяч рублей. Стоимость же билета эконом-класса с 2019 года не изменилась. Посетить Северную столицу можно за 9 тысяч рублей.

Из-за пандемии коронавируса бизнесмены стали предусмотрительнее. Так, более 70% авиабилетов деловые путешественники приобретают менее чем за неделю до командировки. В 2019 году 21% бизнес-туристов бронировали свои билеты более чем за три недели до вылета.

Спрос на командировки восстанавливается, но даже по России объемы перелетов не достигают показателей 2019 года. Это связано с тем, что ряд компаний до сих пор не вернулись к командировочной активности, а ряд мероприятий, которые раньше проводились очно, теперь переведены в офлайн формат. Юлия Липатова, управляющий директор компании "Аэроклуб"

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