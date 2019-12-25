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Стало известно, как власти Петербурга восстанавливают туризм
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Стало известно, как власти Петербурга восстанавливают туризм

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В прошлом году город посетили около 3 млн человек.

В понедельник, 2 августа, губернатор Петербурга Александр Беглов рассказал в эфире "Радио Россия", как сфера туризма восстанавливается после первого года пандемии. 

В прошлом году Петербург посетили около 3 млн человек. По словам Беглова, показатели в три раза меньше, чем в 2019 году. Однако город стал лидером программы "Туристический кэшбек". 

Глава города заявил, что в настоящий момент власти работают над восстановлением туристической сферы. Так, Петербург присоединился к международному движению по безопасному перезапуску туристической индустрии. Власти разработали программу "Петербургское гостеприимство". По словам Беглова, специальный QR-код, который информирует о соблюдении протоколов санитарной безопасности, получили уже около 1800 компаний туристической сферы. 

Ранее жители и гости Петербурга внесли свои предложения по развитию туризма.

Фото: pexels.com

Теги: пандемия, туризм
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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