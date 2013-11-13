Жители и гости Петербурга внесли свои предложения по развитию туризма

Смольный подвел первые итоги опроса "Сделаем Петербург лучше".

Власти города подвели промежуточные итоги опроса "Сделаем Петербург лучше", который опубликован на туристическом портале. В пресс-службе Смольного рассказали, что в опросе приняли участие 3 тысячи петербуржцев, которые внесли около 1,5 тысяч предложений по развитию сферы туризма в городе.

Жители и гости Северной столицы выступили за создание дополнительных зон отдыха и новых общественных пространств, развитие пляжных зон, установку питьевых фонтанов, увеличение пешеходных зон, велодорожек и зон для передвижения на электросамокатах. Горожане предложили создать единый дизайн городской рекламы, усовершенствовать систему указателей и туристской навигации. Также петербуржцы предложили при объявлении остановок в общественном транспорте рассказывать о расположенных рядом достопримечательностях и улучшить водный туризм.

Половина опрошенных считают, что лето – лучшее время года для поездки в Петербург. Самое привлекательное для туристов – белые ночи (19%), музеи (18%), экскурсии и необычные впечатления (18%).

Ранее стала известна сумма, которую оставляют обычные и деловые туристы в Петербурге.

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