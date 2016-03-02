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Губернатор рассказал, как туристический кешбэк помог Петербургу
Сегодня, 10:52
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Губернатор рассказал, как туристический кешбэк помог Петербургу

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Благодаря программе удалось во многом сохранить сферу гостеприимства.

На заседании правительства губернатор Петербурга сообщил, что высоко оценивает работу по поддержке туристической сферы. Он также уточнил, что из-за пандемии коронавируса туризм стал одной и наиболее пострадавших отраслей и в мире, и в целом по стране, и в Петербурге. 

За 2019 года Северная столица приняла 10,5 млн гостей, половина из которых – иностранцы. Многие пользовались электронной визой в рамках пилотного проекта для Петербурга и области. По мнению главы города, проект показал себя с хорошей стороны и благодаря нему повысилось количество туристов. Во многом удалось сохранить сферу туризма.

Ранее мы писали, что второй год в мире продолжается самый глубокий кризис туризма.

Фото: Piter.tv

Теги: александр беглов, петербург, туристический кэшбек
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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