Второй год в мире продолжается самый глубокий кризис туризма

Число туристов, выезжающих за границу, рекордно снизилось.

Во всем мире число туристов, выезжающих за границу с января по май 2021 года, снизилось на 85%, если сравнивать с аналогичным периодом в 2019 года. Такие данные приводит Всемирная туристская организация ООН (ВТООН).

Самый глубокий кризис в истории туризма продолжается уже второй год. В период с января по май количество прибытий международных туристов было на 85% ниже, чем в 2019 году (и на 65% ниже, чем в 2020 году), - говорится в сообщении.

Отмечается, что внутренний туризм стал восстанавливаться быстрее международного, потому что появляются новые штаммы коронавируса и вводятся ограничения.

Так, за первые пять месяцев этого года число международных прибытий сократилось на 460 млн, если сравнивать с 2019 годом. По сравнению с аналогичным периодом в 2020 году их количество сократилось на 147 млн.

Ранее мы писали, что в России впервые с осени 2020 года была зафиксирована недельная дефляция. Речь идет про период с 13 по 19 июля.

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