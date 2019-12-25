Впервые с осени 2020 года в России была зафиксирована недельная дефляция

Неделей ранее Росстат зафиксировал инфляцию на уровне 0,06%.

В России была зафиксирована дефляция за период с 13 по 19 июля, она составила 0,01%. Такие данные приводит Росстат. Недельную дефляцию впервые зафиксировали с сентября прошлого года.

Неделей ранее в стране наблюдалась инфляция на уровне 0,06%.

Отмечается, что потребительские цены с начала 2021 года выросли на 4,59%. На 19 июля инфляция в годовом выражении составила 6,5%.

По данным Росстата, за отчетный период сильнее всего выросли цены на картофель (6,2%), на помидоры и огурцы (5,4%), а также на морковь (3,8%).

Ранее мы писали, что в России могут вырасти цены на одежду и обувь.

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