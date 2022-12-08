ЦБ не ожидает годовую дефляцию в России в 2023 году

Алексей Заботкин и Эльвира Набиуллина рассказали об ускорении инфляции в стране.

Банк России не ожидает дефляцию в стране в текущем году, так как в России наблюдается ускорение инфляционных процессов. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции с журналистами по результатам заседания совета директоров государственного регулятора сделала Эльвира Набиуллина.

Нет, мы не ожидаем, что будет дефляция годовая. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

Заместитель председателя Центробанка Алексей Заботкин пояснил СМИ, что инфляция уже начала ускоряться, поэтому дефляция в 2023 году равна будет нулю в любой из оставшихся месяцев. Последний показатель инфляции по недельным данным составил 2,6 процента год к году. Он уверен, что значения сильно увеличатся в летний и осенний сезоны. В связи с такой обстановкой, по его словам, говорить об отрицательных темпах годовой инфляции "совсем неуместно".

Набиуллина заявила, что острая фаза банковского кризиса в мире пройдена.

Фото и видео: YouTube / Банк России