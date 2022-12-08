Набиуллина заявила, что острая фаза банковского кризиса в мире пройдена

Глава ЦБ рассказала о ситуации в мировой экономики.

Острая фаза банковского кризиса завершена, вместе с тем Центробанк России фиксирует оставшиеся риски для мировой экономической системы. Соответствующее заявление сделала глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров государственного регулятора. Она пояснила прессе, что китайская экономика замедлилась после активного постковидного восстановления и роста показателей, наблюдавшихся в первом квартале 2023 года. Сейчас аналитики ждут более умеренных темпов для крупнейших экономик мира на чем скажется стоимость сырьевых товаров. В частности, речь идет о снижении цен на уголь, металл, удобрения и газ.

Острая фаза банковского кризиса в мире вероятно пройдена, но риски для мировой экономики сохраняются. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

ЦБ не видит признаков перегрева российской экономики.

Фото и видео: YouTube / Банк России