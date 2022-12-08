ЦБ не видит признаков перегрева российской экономики

Эльвира Набиуллина рассказала о ситуации с потенциалом ВВП.

Государственный регулятор в настоящее время не видит признаков перегрева российской экономической системы, однако риски такого перегрева существуют, поэтому аналитики обращают на них пристальное внимание. Соответствующее заявление в ходе выступления на пресс-конференции по итогам заседания Совета директоров Центробанка сделала Эльвира Набиуллина. Она объяснила прессе, что "перегрев" представляет из себя такую ситуацию, при которой национальный уровень ВВП находится выше потенциала, и в том случае, если спрос растет быстрее предложения

Индикатором такого перегрева служит инфляция, когда становится выше ключевого уровня. Сейчас мы не видим, не можем сказать, что сейчас в экономике перегрев, но риски такого перегрева существуют, и на них нужно обращать внимание. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ

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Фото и видео: YouTube / Банк России