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ЦБ подтверждает решимость вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году

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Эльвира Набиуллина раскрыла планы ЦБ РФ.

Центральный банк России подтверждает решимость государственного регулятора вернуть инфляцию к целевым показателям в 4% в следующем году, а также поддерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Такие сведения перед журналистами на пресс-конференции по завершению заседания совета директоров сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем.

Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Набиуллина: экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: инфляция, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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