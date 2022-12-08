ЦБ подтверждает решимость вернуть инфляцию к цели в 4% в 2024 году

Эльвира Набиуллина раскрыла планы ЦБ РФ.

Центральный банк России подтверждает решимость государственного регулятора вернуть инфляцию к целевым показателям в 4% в следующем году, а также поддерживать ее на этом уровне в дальнейшем. Такие сведения перед журналистами на пресс-конференции по завершению заседания совета директоров сделала глава ЦБ Эльвира Набиуллина.

Мы подтверждаем нашу решимость вернуть инфляцию к цели в следующем году и поддерживать ее на цели в дальнейшем. Эльвира Набиуллина, глава Центробанка РФ

Набиуллина: экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году.

Фото и видео: YouTube / Банк России