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Набиуллина: экономика России полностью вернется к докризисному уровню в 2024 году

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Эльвира Набиуллина рассказала об ожиданиях Центробанка.

Российская экономическая система в следующем году полностью вернется к докризисному уровню. Такое мнение в рамках пресс-конференции по завершению заседания Совета директоров Центробанка сделала глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина. Чиновница пояснила, что точками роста в зависимости от региона страны остаются внутренний туризм, металлургия, машиностроение,Бхимическая промышленность. Также на Урале и центральной части РФ растут темпы производства товаров,ь связанных с черной металлургией. Такие оценки дают внутренние подразделения ЦБ РФ.

По нашему прогнозу, с учетом постепенного замещения внешнего спроса внутренним экономика полностью вернется к докризисному уровню в следующем году.

Эльвира Набиуллина, глава ЦБ РФ 

Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых.

Фото и видео: YouTube / Банк России

Теги: центробанк, экономика, эльвира набиуллина
Категории: Лента новостей, Тема дня, Новости России,

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