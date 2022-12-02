Банк России сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых

Аналитики полагают, что ставка может увеличиться на следующих заседаниях совета директоров.

Центробанк России уже в шестой раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 7,5% годовых. Однако в ходе пресс-конференции глава государственного регулятора Эльвира Набиуллина заметила, что не исключает повышение уровня ставки на ближайших заседаниях ЦБ РФ. Эксперт выступила по завершению собрания совета директоров. Она отметила, что экономическая активность растет быстрее, чем прогнозировалось.

Текущие темпы прироста цен, в том числе устойчивые показатели, продолжают увеличиваться. Инфляционные ожидания населения и ценовые ожидания предприятий остаются на повышенном уровне. сообщение Центробанка РФ

В документе Центробанка говорится о том, что в условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления допускается возможность повышения ключевой ставки на ближайших заседаниях для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее. По инфляционным процессам ожидается уровень в 4,5-6,5 процентов на текущий год.

Набиуллина допустила обмен заблокированных акций в России на замороженные на Западе.

Фото и видео: Банк России