Минэкономразвития прогнозирует дефляцию по итогам июня

Максим Решетников рассказал о плохом спросе.

Российское министерство по экономическому развитию ожидает дефляции в стране по итогам июня текущего года. Соответствующее заявление сделал глава профильного ведомства Максим Решетников, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. По мнению эксперта, говорить сейчас о стабилизации на потребительском рынке преждевременно из-за кризиса, связанного со спросом.

Главное, что тормозит ситуацию - слабость спроса, это подтверждает динамика инфляции. Уже очевидно, что по июлю мы будем иметь дефляцию. Эти тенденции достаточно устойчивы на сегодняшний момент. Максим Решетников, глава Минэкономразвития

Чиновник напомнил коллегам о том, что по данным правительства об обороте контрольно-кассовой техники (ККТ)фиксируется стабилизация по некоторым оперативным показателям. Однако в реальном выражении оборот за последние две недели опустился на 10% ниже, чем был к уровню начала февраля.

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Фото и видео: YouTube / RSPP