Набиуллина: управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что управляемый курс национальной валюты снизит самостоятельность денежно-кредитной политики страны. Соответствующей информацией чиновница поделилась с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперт видит угрозу в таком развитии событий в экономическом секторе.
Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость, самостоятельность денежно-кредитной политики.
Эльвира Наьбиуллина, глава ЦБ РФ
По словам Набиуллиной, плавающий курс рубля дает возможность экономике страны адаптироваться к изменившимся условиям западного санкционного давления.
Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT.
Фото и видео: YouTube / RSPP
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