Набиуллина: управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики

Глава ЦБ России рассказала об угрозе для российской экономики.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что управляемый курс национальной валюты снизит самостоятельность денежно-кредитной политики страны. Соответствующей информацией чиновница поделилась с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперт видит угрозу в таком развитии событий в экономическом секторе.

Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость, самостоятельность денежно-кредитной политики. Эльвира Наьбиуллина, глава ЦБ РФ

По словам Набиуллиной, плавающий курс рубля дает возможность экономике страны адаптироваться к изменившимся условиям западного санкционного давления.

Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT.

Фото и видео: YouTube / RSPP