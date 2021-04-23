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Набиуллина: управляемый курс рубля снизит самостоятельность денежно-кредитной политики

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Глава ЦБ России рассказала об угрозе для российской экономики.

Глава российского Центробанка Эльвира Набиуллина полагает, что управляемый курс национальной валюты снизит самостоятельность денежно-кредитной политики страны. Соответствующей информацией чиновница поделилась с участниками съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Эксперт видит угрозу в таком развитии событий в экономическом секторе.

Когда мы начинаем управлять курсом, резко снижается независимость, самостоятельность денежно-кредитной политики.

Эльвира Наьбиуллина, глава ЦБ РФ

По словам Набиуллиной, плавающий курс рубля дает возможность экономике страны  адаптироваться к изменившимся условиям западного санкционного давления.

Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT.

Фото и видео: YouTube / RSPP

Теги: кредитно-денежная политика, центробанк, эльвира набиуллина
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России,

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