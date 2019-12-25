Набиуллина: 70 иностранных организаций подключились к российскому аналогу SWIFT

Глава ЦБ РФ рассказала о работе СПФС.

Глава Центробанка России Эльвира Набиуллина заявила о том, что уже 70 иностранных организаций из 12 стран подключились к российскому аналогу SWIFT. Соответствующее заявление глава регулятора страны сообщила на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Она отметила, что говорит о работе Системы передачи финансовых сообщений (СПФС). По мнению эксперта, многие международные партнеры беспокоятся о вторичных ограничениях из-за подключения к финансовой системе Москвы. В связи с этим ЦБ РФ принял решение не публиковать список участников.

На данный момент 70 иностранных организаций к ней присоединены из 12 стран, эта работа идет, но это зависит от партнеров….Многие партнеры побаиваются, поэтому мы не говорим, кто подключен. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ

Государственный регулятор России готов присоединять всех желающих к системе. Для этого у Центробанка есть технические решения, позволяющие решить вопрос оперативно.

Наибуллина: российские компании смогут досрочно выкупить валютные долги.

Фото и видео: YouTube / RSPP