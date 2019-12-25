Наибуллина: российские компании смогут досрочно выкупить валютные долги

Глава ЦБ рассказала, что сейчас инвесторы страдают.

Российские компании смогут досрочно выкупить валютные долги. Соответствующее заявление сделала глава Центробанка Эльвира Набиуллина, выступая на съезде Российского союза промышленников и предпринимателей. Государственный регулятор выступает за предоставление отечественным компаниям возможности по досрочному погашению задолженностей.

Выступаем за то, чтобы дать возможность нашим компаниям, если они хотят, досрочно погашать долги, прежде всего по кредитам. Эльвира Набиуллина, глава ЦБ России

Говоря о выплатах российских компаний по еврооблигациям, Эльвира Набиуллина уведомила бизнесменов в том, что в первую очередь следует защищать интересы отечественных инвесторов. Эксперт напомнила о том, что в текущий момент получается так, что российские компании полностью платят по еврооблигациям, при этом деньги доходят до иностранных инвесторов, но сами инвесторы страдают.

ЦБ: нужно стимулировать банки финансировать не прибыль, а проекты трансформации экономики.

Фото и видео: YouTube / RSPP