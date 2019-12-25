В городе действуют программы внутриквартального и садово-паркового освещения, а также архитектурно-художественной подсветки.

В Петербурге уличному освещению исполнилось 300 лет. В мае 1721 года впервые был издан указ "О содержании в Санкт‑Петербурге по улицам фонарей". Об этом в четверг, 13 мая, сообщили в пресс-службе Смольного.

С юбилеем работников ГБУ "Ленсвет" поздравил губернатор Петербурга Александр Беглов. Глава города напомнил, что ровно 300 лет назад в Северной столице появилось регулярное освещение, которое изменило жизнь города. Беглов отметил, что именно благодаря сотрудникам ГБУ "Ленсвет" "огни вечернего Петербурга видны даже из космоса".

Отмечается, что система освещения города из раза в раз совершенствуется. Так, в Петербурге действуют программы внутриквартального и садово-паркового освещения, а также архитектурно-художественной подсветки.

Беглов также напомнил, что Петербург не раз становился победителем в различных номинациях международной премии "World Travel Awards" (премия в области туризма).

Сегодня в Петербурге состоялась церемония торжественного гашения маркированного конверта, который был выпущен к 300-летию регулярного уличного освещения. Пресс-служба Смольного.

Ранее мы писали, что в Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения.

Фото: Piter.tv