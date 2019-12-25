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В Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения
Сегодня, 13:33
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kraratau27

В Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения

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Отныне на улицах города установлены современные, экологичные и экономичные светильники.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием города. В рамках которого заявил о завершении первого этапа обновления уличного освещения в Северной столице.  

Отныне на улицах Петербурга установлены современные, экологичные и экономичные светильники. Отмечается, что в планах у властей города также заменить 50 тыс. натриевых светильников.  

Известно, что в прошлом году новое освещение получили 23 квартала, 9 городских садов и парков, а также 25 улиц. К тому же, в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и 200 дворов. 

Губернатор Петербурга отметил важность благоустройства набережной Охты, пляжа у Верхне-Суздальского озера, Бестужевского сада с инфраструктурой для инвалидов, Путиловского сквера, а также скейт-парков под Коломяжским путепроводом и мостом Бетанкура. 

Ранее мы писали, что названы парки, в котором заменят освещение в 2021 году. 

Фото: Piter.tv 

Теги: благоустройство города, уличное освещение
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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