В Петербурге завершился первый этап обновления уличного освещения

Отныне на улицах города установлены современные, экологичные и экономичные светильники.

В среду, 12 мая, губернатор Петербурга Александр Беглов выступил с ежегодным отчётом перед Законодательным собранием города. В рамках которого заявил о завершении первого этапа обновления уличного освещения в Северной столице.

Отныне на улицах Петербурга установлены современные, экологичные и экономичные светильники. Отмечается, что в планах у властей города также заменить 50 тыс. натриевых светильников.

Известно, что в прошлом году новое освещение получили 23 квартала, 9 городских садов и парков, а также 25 улиц. К тому же, в Петербурге благоустроили 30 общественных пространств и 200 дворов.

Губернатор Петербурга отметил важность благоустройства набережной Охты, пляжа у Верхне-Суздальского озера, Бестужевского сада с инфраструктурой для инвалидов, Путиловского сквера, а также скейт-парков под Коломяжским путепроводом и мостом Бетанкура.

Ранее мы писали, что названы парки, в котором заменят освещение в 2021 году.

Фото: Piter.tv