Названы парки, в котором заменят освещение в 2021 году

Работы пройдут, например, на Марсовом поле. Стилистика освещения с белыми плафонами останется прежней.

Пресс-служба администрации Петербурга рассказала о планах по реконструкции и строительству нового наружного освещения в этом году.

Осветительное оборудование смонтируют в сквере Николая Львова около станции метро "Пролетарская". В сквере установят 46 уличных фонарей.

В Пушкинском районе работы пройдут в Феодоровском городке, в саду на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Там воссоздадут исторические фонари по фотографиям XX века.

Более 170 светильников украсят сквер на Новосмоленской набережной. В ближайшие годы освещение появится на берегу Смоленки у улицы Одоевского. Ново-Андреевский мост хотят подсветить по многочисленным просьбам жителей.

Также в этом году пройдет реконструкция светильников в парке Интернационалистов, в Большом Ильинском саду, около станции метро "Фрунзенская" в Смоленском сквере, на Марсовом поле, парке Сосновка.

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Калининского района напугала подозрительная вышка.

Фото: Piter.TV