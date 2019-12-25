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Названы парки, в котором заменят освещение в 2021 году
Сегодня, 14:14
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nadezhda_sib

Названы парки, в котором заменят освещение в 2021 году

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Работы пройдут, например, на Марсовом поле. Стилистика освещения с белыми плафонами останется прежней.

Пресс-служба администрации Петербурга рассказала о планах по реконструкции и строительству нового наружного освещения в этом году. 

Осветительное оборудование смонтируют в сквере Николая Львова около станции метро "Пролетарская". В сквере установят 46 уличных фонарей. 

В Пушкинском районе работы пройдут в Феодоровском городке, в саду на пересечении Дворцовой улицы и Фермской дороги. Там воссоздадут исторические фонари по фотографиям XX века. 

Более 170 светильников украсят сквер на Новосмоленской набережной. В ближайшие годы освещение появится на берегу Смоленки у улицы Одоевского. Ново-Андреевский мост хотят подсветить по многочисленным просьбам жителей. 

Также в этом году пройдет реконструкция светильников в парке Интернационалистов, в Большом Ильинском саду, около станции метро "Фрунзенская" в Смоленском сквере, на Марсовом поле, парке Сосновка. 

Ранее Piter.TV сообщил о том, что жителей Калининского района напугала подозрительная вышка. 

Фото: Piter.TV

Теги: освещение, реконструкция, светильники
Категории: Новости СПб, Лента новостей,

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