Особняк Пеля на Литейном украсит художественная подсветка

Здание особняка Александра Пеля XIX века, ныне занимаемое юридическим институтом Университета прокуратуры России, преобразится благодаря установке 151 декоративного светильника. Новая подсветка позволит подчеркнуть красоту архитектурных элементов фасада, как сообщает пресс-служба Смольного.
Особняк, спроектированный известным архитектором Александром Пелем и расположенный на Литейном проспекте, получит уникальную ночную иллюминацию, которая сделает его заметным элементом вечернего пейзажа. Использование точечного освещения создаст особый эффект, выгодно оттеняя лепнину, арочные конструкции и прочие характерные черты исторической постройки.
Освещение входит в рамки городской инициативы "Комфорт и уют в городе", предусматривающей создание иллюминации еще для 15 знаковых достопримечательностей Петербурга. Проект планируется завершить к 2026 году, подарив горожанам и гостям новый живописный вид знакомого места.
Ранее мы сообщили о том, что площадь Воинской Славы в Красном Селе получила новое освещение.
Фото: Правительство Петербурга
