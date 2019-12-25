В Петербурге остановки украсили стихотворениями ко дню поэзии

Инициативу реализовали при поддержке "Сбербанка".

21 марта, во Всемирный день поэзии, 20 остановок Северной столицы оформили стихами современных поэтов России, которые победили в конкурсе фонда "Поэзия улиц". Об этом Piter.tv рассказали в пресс-центре Северо-Западного ПАО "Сбербанк".

Конкурс провели при поддержке "Сбербанка". Его целью стало привлечение внимания к социальным проблемам через поэзию. В этом году авторы писали произведения на тему экологии.

Председатель Северо-Западного ПАО "Сбербанк" отметил, что ожидание транспорта на остановках теперь станет познавательным, а не рутинным. По мнению руководителя, проект "Поэзия улиц" открывает для горожан новых авторов и привлекает внимание к значимым проблемам.

Конкурс "Поэзия улиц на автобусных остановках" существует уже два года. За этот период 70 павильонов ожидания транспорта оформили стихами. В последний раз в конкурсе поучаствовали 1000 поэтов. Однако выбрали только 20 лучших работ.

Ранее на Piter.tv сообщили, что на минувшей неделе Беглов уделил внимание проектам в поддержку семей и образования.

Фото: Piter.tv