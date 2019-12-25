На минувшей неделе Беглов уделил внимание проектам в поддержку семей и образования

Губернатор поручил разработать программу реконструкции школ в центре Петербурга. Деньги на проект появятся в 2022 году.

Градоначальник Северной столицы традиционно подвел итоги недели на своей странице в "ВКонтакте". Он отметил, что в этот период он занимался проектами по развитию образования и помощи детям.

Александр Беглов поручил создать программу реконструкции модернизации школ в центральных районах города. Средства на реализацию плана заложат в бюджет 2022 года. Губернатор отметил, что учебные заведения должны быть комфортными и современными, несмотря на то, что они находятся в старинных зданиях. В пример он привел лицей № 211, в котором сделали ремонт в прошлом году.

Еще одним итогом стало повышение стоимости жилья, которое город на Неве покупает для льготников. Цены выросли до среднерыночных. Как уточняет Александр Беглов, такое изменение позволит многодетным родителям и детям-сиротам получать жилье в разных районах у разных застройщиков.

Родители малышей от трех до семи лет теперь смогут получать финансовую поддержку от города в зависимости от их имущества и доходов. Помощь станет более адресной.

Что касается образовательных учреждений, то в Петербурге продолжат уделять внимание проекту "Твой бюджет в школах". Ученики и учителя смогут предлагать идеи по оснащению их школ. Например, на Фурштатской улице в школе № 197 ребята представили проект по оборудованию медицинского класса. Презентация работы заняла первое место.

Ранее на Piter.tv сообщили, что губернатор Петербурга напомнил о внедрении допобразования в школах.

Фото: "ВКонтакте" / Александр Беглов