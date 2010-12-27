В Петербурге украли 20 тонн подсолнечного масла

Стоимость похищенного оценивается в полтора миллиона рублей.

Полиция Санкт-Петербурга начала расследование дела о похищении фуры с подсолнечным маслом. Об этом сообщает "78.ru", ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

О преступлении стало известно после обращения генерального директора ООО "ВМ Вояж". По его словам, 15 августа с территории рынка на улице Салова, злоумышленники украли фуру Renault с 20 тоннами подсолнечного масла. Стоимость ущерба составляет 1,58 млн рублей.

Полиция ведёт розыск автомобиля и подозреваемых в совершении преступления.

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