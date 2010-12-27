В Петербурге исчез грузовик с 25 тоннами лосося

В Санкт-Петербурге по неустановленным причинам пропал грузовик с 25 тоннами лосося. Об этом сообщили АН "Оперативное прикрытие".

Как стало известно, в правоохранительные органы с заявлением обратился гендиректор транспортной компании. По словам мужчины фура с грузом покинула склад на проспекте 9-го Января 15 августа и должна была прибыть с товаром на Минеральную улицу. В назначенный срок ни грузовика, ни рыба не появилось.

Размер ущерба пока уточняется. Главным фигурантом дела является 34-летний водитель.