В Петербурге ищут похитителей 20-летнего жителя Московской области

Молодой человек вместе с парой мужчин сел в белую KIA Rio, с тех пор его никто не видел.

В среду, 4 ноября, в полицию Петербурга обратилась 19-летняя девушка и заявила о пропаже своего молодого человека, жителя Московской области 2000 года рождения. Об этом сообщил Piter.TV источник в правоохранительных органах.

По словам заявительницы, примерно в 14:36 парень вместе с парой мужчин (одного из которых зовут Александр) вышел из съемной квартиры на Пионерской улице, сел в белую KIA Rio и уехал в неизвестном направлении. С тех пор молодого человека никто не видел.

Стражи порядка выяснили, что автомобиль принадлежит жителю Самары. Были изъяты записи с камер видеонаблюдения. На вид предполагаемым похитителям около 30 лет. Оба славянской внешности.

Ранее мы писали, что в Петербурге мужчина похитил возлюбленную, чтобы жить с ней вместе.

Фото: Piter.TV