В Петербурге угнали "Лексус" за 7 миллионов рублей

Хозяйка авто приехала в Петербург из Москвы.

Как сообщил Piter.tv источник в правоохранительных органах, 13 марта в полицию поступил звонок с сообщением об угоне дорогой иномарки.

Женщина рассказала, что прихала в Петербург из Москвы, и с парковки гостиницы "Белые ночи" неизвестные похитили её "Лексус" стоимостью 7 200 000 рублей.

На месте происшествия не было камер видеонаблюдения.

Сейчас решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Ранее мы сообщили, что петербургские подростки на угнанном авто уехали в Новгородскую область.

Фото: Pixabay