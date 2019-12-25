Один из задержанных передан матери. В отношении второго составлен административный протокол.

Во вторник, 10 марта, стало известно о том, что Петербургские подростки на угнанном авто уехали в Новгородскую область. Об этом сообщает Piter.TV источник в правоохранительных органах.

Как оказалось, подростков задержали в Новгородской области. Молодые люди угнали ВАЗ в Колпинском районе Петербурга. Известно о том, что автомобиль принадлежал мужчине 1995 года рождения. Владелец оценил её стоимость в 20 тысяч рублей.

Отмечается, что полицейские передали одного из подростков матери, а в отношении второго составлен административный протокол.

Ранее мы сообщали о том, что неизвестный вынес из квартиры на Брянцева 3,5 миллионов рублей.

Фото:pixabay