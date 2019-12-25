Неизвестный вынес из квартиры на Брянцева 3,5 миллиона рублей

Домушника ищет полиция.

Днем понедельника, 9 марта, в полицию обратилась 39-летняя петербурженка с жалобой на ограбление. Об этом Piter.TV рассказал источник в правоохранительных органах.

По словам женщины, в течение суток, пока она была на даче, неизвестный отжал стеклопакет и проник в квартиру в доме №7 корпус 1 по улице Брянцева. Из жилища домушник вынес 3,5 миллиона рублей наличными.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Отмечается, что служебная собака привела стражей порядка к дому на улице Ушинского, однако вор пока не найден.

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Фото: pixabay