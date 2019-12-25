В Петербурге ученые получат 50 млн рублей на реализацию своих проектов

В следующем году проекты, которые разработаны с учетом интересов социально-экономического развития города, могут рассчитывать на финансирование.

В пятницу, 19 ноября, правительство Петербурга и Российский научный фонд заключили соглашение о сотрудничестве, которое обеспечивает регламентированный отбор ведущих научных коллективов, чьи идеи будут реализовываться за счет правительства. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

В следующем году проекты, которые разработаны с учетом интересов социально-экономического развития города, могут рассчитывать на финансирование. По словам вице-губернатора Петербурга Владимира Княгина, город заинтересован в развитии диптех-технологий, которое невозможно без достижений фундаментальной науки.

На поддержку проектов в 2022 году правительство Санкт-Петербурга выделит 50 млн рублей, Российский научный фонд обеспечит паритетное финансирование победителей. Известно, что ученые Петербурга уже откликнулись на данную возможность - на региональном этапе конкурса от организаций города поступило более 250 заявок. Результаты конкурса подведут в марте 2022 года.

Ранее петербургские ученые выяснили, почему вымерли мамонты в Сибири.

Фото: pexels