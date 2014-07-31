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В Петербурге ученица средней школы забеременела от одноклассника
Сегодня, 15:06
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В Петербурге ученица средней школы забеременела от одноклассника

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Семья юной петербурженки полная, на учетах в ОДН не состоит.

В Красногвардейском районе 16-летняя школьница забеременела от одноклассника. Об этом сообщили на портале "Невские Новости". 

В полицию обратились медики диагностического центра, которые рассказали, что их пациенткой стала девушка, у которой выявили беременность. Школьница призналась, что вступила в половые отношения со своим несовершеннолетним одноклассником. Решение было принято по взаимному согласию. 

Известно, что семья юной петербурженки полная, на учетах в ОДН не состоит. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: в Приморском районе маленькие девочки сбежали из дома от пьяного папы.

Фото: pixabay 

 

Теги: беременность у ребенка, интимные отношения детей, полиция, школа
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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