В Петербурге ученица средней школы забеременела от одноклассника

Семья юной петербурженки полная, на учетах в ОДН не состоит.

В Красногвардейском районе 16-летняя школьница забеременела от одноклассника. Об этом сообщили на портале "Невские Новости".

В полицию обратились медики диагностического центра, которые рассказали, что их пациенткой стала девушка, у которой выявили беременность. Школьница призналась, что вступила в половые отношения со своим несовершеннолетним одноклассником. Решение было принято по взаимному согласию.

Известно, что семья юной петербурженки полная, на учетах в ОДН не состоит. Подробности уточняются.

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