В Приморском районе маленькие девочки сбежали из дома от пьяного папы

Стражи порядка обзвонили всех знакомых семьи и выяснили, что девочки находятся в гостях у маминой подруги.

Маленькие петербурженки ушли из дома от пьяного папы. Детей искали по всему Приморскому району. Их нашли живыми и невредимыми. Об этом сообщили в группе "Дорожный инспектор" в соцсети "ВКонтакте".

Мать оставила дочерей 8 и 9 лет с отцом, а сама ушла на работу. После прощания с женой житель Северной столицы решил напиться и пойти отдыхать. Девочкам не понравилось амплуа отца и они приняли решение уйти из дома.

Обнаружив пропавших детей, мужчина позвонил супруге и спросил, куда она увела дочерей. Женщина удивилась и напомнила мужу, что оставила их с ним, пока не вернется с работы. Напуганная петербурженка обратилась в полицию.

Стражи порядка обзвонили всех знакомых семьи и выяснили, что девочки находятся в гостях у маминой подруги.

История следующая: отец напился до неприличия, и девочки поняли, что не хотят его видеть в подобном состоянии. Собрались, вспомнив примерный путь до знакомой родителей (благо она живет недалеко, на Туристской улице), и поспешили спрятаться у нее. Папа пропажу детей не заметил. "Дорожный инспектор"

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Фото: Piter.tv