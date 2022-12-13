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В Петербурге участок Большого Сампсониевского перекроют до 10 февраля
Сегодня, 18:19
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В Петербурге участок Большого Сампсониевского перекроют до 10 февраля

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Ограничения вступают в силу с 14 января.

В Выборгском районе Петербурга с 14 января по 10 февраля закроют для транспорта участок Большого Сампсониевского проспекта. Об этом рассказали в пресс-службе ГАТИ. 

Автомобилисты не смогут проехать от Кантемировской улицы к 1-му Муринскому проспекту (включая перекрёсток с Кантемировской). Объехать участок можно по Кантемировской, Лесному проспекту и 1-ому Муринскому проспекту. Ограничения связаны со строительством газопровода. 

Ранее девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом. Их доставили в больницу с травмами.

Фото: Piter.tv
 

Теги: газопровод, строительство
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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