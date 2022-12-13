Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.
Инцидент произошел в ночь на 12 января на трассе в Михайловском районе. Водитель грузовика Iveco не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Volvo, который выполнял рейс из Москвы в Махачкалу.
В результате ДТП пострадали девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса. В их числе четырехлетняя девочка. Их доставили в больницу с травмами.
Ранее мы сообщали, что в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей.
Видео: ВКонтакте / ГУ МВД России по Волгоградской области
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