Их доставили в больницу с травмами.

Девять человек пострадали при ДТП с автобусом на трассе под Волгоградом. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в ночь на 12 января на трассе в Михайловском районе. Водитель грузовика Iveco не справился с управлением и врезался в припаркованную на обочине фуру Volvo. От удара фура выехала на встречную полосу и столкнулась с автобусом Volvo, который выполнял рейс из Москвы в Махачкалу.

В результате ДТП пострадали девять человек: водители транспортных средств и шесть пассажиров автобуса. В их числе четырехлетняя девочка. Их доставили в больницу с травмами.

Ранее мы сообщали, что в Японии произошло крупное ДТП с участием 20 автомобилей.

Видео: ВКонтакте / ГУ МВД России по Волгоградской области