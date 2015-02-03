В Петербурге участники программы "Время героев" изучают управление нацпроектами и госпрограммами

Финалисты второго потока "Времени героев" приступили к модулю стратегического управления.

В Санкт-Петербурге участники второго потока кадровой программы "Время героев" начали новый образовательный модуль, посвящённый стратегическому управлению и планированию. Об этом сообщил губернатор города Александр Беглов на своей странице в соцсети "ВКонтакте".

Новый блок обучения включает процессный подход, инструменты бережливого управления и проектный менеджмент. Участники изучают устройство реализации национальных проектов и государственных программ, что позволит им готовиться к системной работе в органах власти.

В рамках модуля запланированы встречи с руководителями городских комитетов по инвестициям, культуре, транспорту и промышленной политике. После завершения обучения каждый финалист второго потока программы выберет карьерное направлении.

Ранее финалисты программы "Время героев Санкт-Петербурга" начали проходить стажировку в структурах исполнительной власти.

Фото: скриншот видео со страницы Александра Беглова в соцсети "Вконтакте".