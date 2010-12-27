Животных привозят в ветклиники с дробью и пулями в теле.

В Петербурге участились случаи стрельбы по кошкам и собакам. Стрелок появился в Московском районе города. Эти случаи остаются незамеченными, и есть пострадавшие, но они молчат, так как не могут говорить.

"Это кошки и собаки, они не могут говорить о случае нападения на них, никто не расследует такие дела", — заявляют горожане.

В начале осени в одну из ветклиник города поступил котенок с пулевым ранением. Ему сделали операцию, в ходе которой собрали разломанную на части кость и зафиксировали ее с помощью специальной конструкции.

На днях ЧП повторилось. В эту же клинику принесли кошку, которая кашляла. Обследование показало, что у нее пуля в легких. Из анамнеза следует, что кошка домашняя, а пулевое ранение получила, когда сбежала и была бездомной.

И это далеко не единственные случаи обнаружения дроби и пуль в тканях животных. Стрельба, как правило, ведется по бездомным животным из окон многоквартирных домов, на дачах и улицах. Часто владелец питомца даже не подозревает, что в его животное стреляли. Обнаружить неладное помогает врач.

Ранее мы писали, что неизвестный оставил в петербургском трамвае кота Трампа в мусорном пакете.

Фото: ВКонтакте / Ветклиника "Ветус"