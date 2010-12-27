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Неизвестный оставил в петербургском трамвае кота Трампа в мусорном пакете
Сегодня, 13:30
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IRINA_CHALKINA

Неизвестный оставил в петербургском трамвае кота Трампа в мусорном пакете

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Сейчас Трампу, который пережил тяжелое предательство, ищут новых хозяев.

В минувший вторник, 26 ноября, в трамвае № 58 на юго-западе Петербурга пассажиры нашли кота в мусорном пакете. Об этом сообщают горожане в соцсетях. 

Неизвестный заточил котика в чёрный мусорный пакет, который вдобавок перемотал скотчем.

"Вожатая остановила трамвай и пошла по вагону. Мяукал чёрный мешок для мусора, перемотанный скотчем. Она разорвала мешок, и оттуда выбрался напуганный, но невредимый взрослый кот",

— сказано в сообщении.

Взрослого котика назвали Трамп. В данный момент усатому, который пережил тяжелое предательство, ищут новых хозяев.

Ранее мы сообщали о том, что петербургские спасатели выловили кота из Мойки.

Фото:Животные Красносельский и Кировский р-ны/вк

Теги: новости спб, общество, происшествия
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия,

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