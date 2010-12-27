Неизвестный оставил в петербургском трамвае кота Трампа в мусорном пакете

В минувший вторник, 26 ноября, в трамвае № 58 на юго-западе Петербурга пассажиры нашли кота в мусорном пакете. Об этом сообщают горожане в соцсетях.
Неизвестный заточил котика в чёрный мусорный пакет, который вдобавок перемотал скотчем.
"Вожатая остановила трамвай и пошла по вагону. Мяукал чёрный мешок для мусора, перемотанный скотчем. Она разорвала мешок, и оттуда выбрался напуганный, но невредимый взрослый кот",
— сказано в сообщении.
Взрослого котика назвали Трамп. В данный момент усатому, который пережил тяжелое предательство, ищут новых хозяев.
Ранее мы сообщали о том, что петербургские спасатели выловили кота из Мойки.
Фото:Животные Красносельский и Кировский р-ны/вк
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